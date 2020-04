Francuski weekend na wesoło / #zostańwdomu 0

Wszyscy lubimy dobre komedie. Francuzi od lat są w nich mistrzami! Na nadchodzący weekend proponujemy pięć zabawnych komedii znad Sekwany, które na pewno wprawią Was w dobry humor.

CZYM CHATA BOGATA!

Christian Clavier w najlepszej formie! Reżyserem filmu jest Philippe de Chauveron, twórca świetnie przyjętej przez polskich widzów serii Za jakie grzechy, dobry Boże? oraz I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże! Głównym bohaterem filmu jest bogatym pisarzem celebrytą, mieszkającym wraz z rodziną w luksusowej willi pod Paryżem. Pewnego dnia mężczyzna, promujący swoją nową książkę „Czym chata bogata”, zaproszony zostaje do programu telewizyjnego.

Sprowokowany przez dziennikarza nieopatrznie deklaruje przyjęcie pod swój dach romskiej rodziny. Już wkrótce pod bramą jego willi pojawiają się pierwsi goście. Uporządkowany świat francuskiego bogacza staje na głowie. Czy pochodzący z dwóch różnych światów rodziny będą w stanie ze sobą dobrze żyć?

Zobacz na: Netflix, vod.pl, cineman.pl, pl.chili.com, player.pl

DADDY COOL

Zwariowana komedia o bardzo niekonwencjonalnym żłobku. Czterdziestoletni, kompletnie niedojrzały Adrien, zostaje porzucony przez marzącą o założeniu rodziny Maude. Wizja końca wielkiej miłości jest dla niego nie do zniesienia.

Dzięki sprzyjającemu zbiegowi okoliczności postanawia zostać w ich wspólnym mieszkaniu i założyć w nim… domowy żłobek.

Maluchy przewracają jego beztroskie dotąd życie do góry nogami, same przy tym ucząc się w jego towarzystwie prawdziwej sztuki survivalu. Nowe oblicze „wkrótce-byłego-męża” sprawia, że mur wokół serca Maude zaczyna kruszeć…

Zobacz na: vod.pl, cineman.pl, pl.chili.com, ipla.tv

SYNALEK

Rodzice Vincenta traktują go jak małego chłopca, mimo, że dawno skończył 18 lat. Kiedy ich syn zostaje porzucony przez swoją pierwszą, wielką miłość i wpada w czarną rozpacz, postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Przecież nikt lepiej nie obrzydzi wrednego dziewuszyska, niż kochający nad życie rodzice! Szybko układają program miłosnego detoksu, który jest tak wyczerpujący i intensywny, że nie oprze mu się żadne złamane serce… Wszystkie chwyty dozwolone!

Zobacz na: vod.pl, pl.chili.com, ipla.tv

NIEZWYKŁA PODRÓŻ FAKIRA, KTÓRY UTKNĄŁ W SZAFIE

Adaptacja międzynarodowego bestsellera autorstwa Romaina Puértolasa to komedia idealna! Młody i przystojny fakir Aja opuszcza Indie, aby odnaleźć w Paryżu swojego ojca i przy okazji odwiedzić szwedzki sklep z meblami, o czym marzy od dziecka. Gdy wreszcie do niego trafia, od pierwszego wejrzenia zakochuje się w ślicznej Marie. Nadzieje na miłość rozwieją się, kiedy w wyniku szalonego zbiegu okoliczności Aja utknie w szafie i wyruszy w niesamowitą podróż przez Europę. Czy spryt, humor i odrobina magii pozwolą mu wrócić do Paryża i znów spotkać ukochaną?

Zobacz na: vod.pl, ipla.tv, player.pl

MAMY2MAMY

Idealna komedia dla mam i córek, ale nie tylko! Dla Mado jej 47 lat, to nowa 20-tka! Imprezuje, szaleje, bawi się. Jest absolutnym przeciwieństwem swojej córki – odpowiedzialnej, dojrzałej, a nawet trochę sztywnej – 30-sto letniej Avril. I może to wszystko nie byłoby aż takie dziwne, gdyby nie fakt, że obie mieszkają razem a córka wychowuje matkę, jak się okazuje, nie zawsze skutecznie. Gdyby tego było mało – obie zachodzą w ciążę, jedna bardziej, druga mniej planowaną.

Burza hormonów, armagedon rodzinnych animozji. Jak przeżyć, urodzić i nie zwariować?

Zobacz na: Netflix, vod.pl, pl.chili.com