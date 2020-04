John Krasiński dalej poprawia humor - tym razem zorganizował online bal maturalny! 0

Aktor John Krasiński dalej kontynuuje swój projekt Some Good News, przekazując tylko dobre wiadomości we współpracy z różnymi postaciami ze środowiska artystycznego na odległość. Zrobił ze swojego mieszkania studio nagraniowe, a jego córka stworzyła szyld do prawdziwych wiadomości. Krasiński jednak nie zakończył na tym uszczęśliwiania ludzi i swoich kreatywnych działań. Tym razem zorganizował bal maturalny online!

Amerykański aktor postanowił zorganizować zabawę po przeczytaniu wzruszającego i poruszającego wpisu jednej z uczennic, której bal się nie odbędzie. Oczywiście, są większe problemy na świecie, ale nie marginalizujmy naszych tęsknot i cudzych za normalnością, zabawą, przyjemnościami. John Krasiński postanowił poprowadzić bal maturalny i zostać na dodatek DJ. W eleganckim stroju stworzył w mieszkaniu wśród kul dyskotekowych i intensywnych świateł połączenie z innym artystami, którzy zaserwowali kawał świetnej zabawy. Do współpracy zaprosił takich muzyków, jak: bracia Jonas, Chance the Rapper oraz Billie Eilish. Na dodatek mogliśmy być świadkami spotkania online, chociaż na chwilę, sentymentalnego z Rainnem Wilsonem, zapamiętanym dla wielu z pewnością jako wyjątkowy Dwight Schrute z serialu The Office – ich bromance był jednym z najbardziej wyjątkowych w dziejach telewizji.

Bal maturalny z wodzirejem Johnem Krasińskim, pełnym energii i z wielkim, szczerym uśmiechem bije rekordy oglądalności, a w internecie pojawia się mnóstwo tweetów chłopców w garniturach i dziewczyn w sukienkach oglądających i wysyłających wiele wdzięczności dla aktora za ten niecodzienny pomysł.

To kolejny dowód na to, jak artyści potrafią działać w czasach pandemii pro publico bono, skupić się na bezinteresownej pomocy innym – oferowania swojej działalności, dzielenia się bez czekania na zapłatę kreatywnymi pomysłami. Szkoda, że wiele państw tego nie docenia i uważa kulturę nieustannie jako dodatek i fanaberia. Wszyscy potrzebujemy nie tylko strawy dla ciała!