Freeform rezygnuje z serialu "Party Of Five" 0

Włodarze Freeform zdecydowali, że nie powstanie 2. sezon serii Party of Five. Decyzja pojawiła się nieco ponad miesiąc od finałowego epizodu 1. sezonu, który wyemitowany został 4 marca.

Przypomnijmy, że Party of Five to reboot popularnego serialu Ich pięcioro, który emitowany był w latach 1994-2000. Za jego starami stoją twórcy oryginału Christopher Keyser oraz Amy Lippman. Bohaterami serii jest pięcioro rodzeństwa, które samo musi zmagać się z trudnościami i walczyć o przetrwanie, po tym jak ich rodzice zostali deportowaniu do Meksyku.

Debiut serialu miał miejsce w styczniu 2020 roku i nie cieszył się dużą popularnością. Premiera oglądana była przez 442 tys. widzów, natomiast już finał przez zaledwie 143 tys. Średnio odnotowano widownie na poziomie 252 tys. Także decyzja o anulowaniu była do przewidzenia.

W głównych rolach występują Brandon Larracuente jako Emilio Acosta, Emily Tosta jako Lucia Acosta, Niko Guardado jako Beto Acosta i Elle Paris Legaspi jako Valentina Acosta. Bruno Bichir i Fernanda Urrejola zagrali rodziców.

Źrodło: deadline.com