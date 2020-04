Netflix jest teraz więcej wart niż Disney 0

Akcje Netflixa osiągnęły najwyższy w historii poziom, przewyższając swój własny rekord i po raz pierwszy w historii, udało im się prześcignąć Disneya.

Disney od dziesięcioleci jest jedną z największych marek w branży rozrywkowej. Ten gigant rozpoczął jako studio animacji, w którym pojawiały się filmy takie jak Królewna Śnieżka i Siedmiu krasnoludków. Wraz z postępem technologii animacji i Disney był w stanie stworzyć postacie, które pozostaną w sercach fanów przez następne dziesięciolecia, był w stanie stworzyć własny kanał Disneya, parki rozrywki na całym świecie, linie wycieczkowe i własną usługę strumieniowania Disney+.

Netflix natomiast jak dobrze wiemy wszedł do branży rozrywkowej znacznie później. Wstępne usługi Netflixa pozwalały użytkownikom zamawiać filmy do wypożyczenia, które były dostarczane pocztą. W 2007 roku rozszerzył swoją działalność o media strumieniowe. Usługa przesyłania strumieniowego umożliwiła widzom dostęp do ogromnej biblioteki filmów i programów telewizyjnych z ich domów. Netflix rozwija się dalej i wydaje także własne oryginalne treści, takie jak House of Cards czy Orange Is the New Black.

Jak informuje Variety, Netflix osiągnął kolejny znaczący punkt w swojej historii, przekraczając własny rekord cen akcji, a nawet zostawiając w tyle Disneya. W ciągu ostatnich trzech dni akcje Netflixa wzrosły o 3,2 procent, do 426,75 dolarów na akcję, przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 187,3 miliarda dolarów. Tymczasem w ciągu ostatniego tygodnia akcje Disneya spadły o 2,5 procent do 186,6 miliarda dolarów, co daje 0,7 miliarda dolarów mniej niż Netflix. Obecna cena akcji Netflix jest znacznie wyższa niż jej poprzedni rekord, który wynosił 418,97 dolarów, a miało to miejsce w dniu 9 lipca 2018 r.

Chociaż Netflix jest królem platform streamingowych, normalnie nigdy nie mógłby konkurować z takim gigantem rozrywki jakim jest Disney. Jednak wybuch koronawirusa zabrał wszystko od Disneya, z wyjątkiem własnej platformy do przesyłania strumieniowego. Wartość Disneya boli, ponieważ parki pozostają zamknięte do odwołania, premiery filmów fabularnych zostały przesunięte, a rejsy prawdopodobnie zostaną zamknięte na jeszcze dłużej. Teraz jednym z niewielu sposobów konkurowania Disneya z jego rywalami z branży rozrywkowej jest Disney+. Chociaż platforma jest jedną z bardziej udanych usług przesyłania strumieniowego, to jest dość nowa, ma zaledwie kilka miesięcy i ma znacznie bardziej ograniczony wybór niż Netflix.

Źrodło: variety