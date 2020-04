Mało zabrakło by Brad Pitt wystąpił w filmie "Kick-Ass" 0

Matthew Vaughn, który odpowiada za reżyserie filmu Kick-Ass, zdradził w wywiadzie, że do roli Big Daddy’ego przymierzany był Brad Pitt, jednak ostatecznie w tę rolę wcielił się Nicolas Cage.

Reżyser Kick-Ass Matthew Vaughn ujawnił, że rola którą odgrywał Nicolas Cage (Big Daddy) pierwotnie przeznaczona była dla Brada Pitta. Wydany w 2010 roku i oparty na komiksie o tej samej nazwie autorstwa Marka Millara i Johna Romita Jr., Kick-Ass został dość dobrze przyjęty w momencie premiery i przyniósł spory zysk w box-office. To wystarczyło, by powstała kontynuacja, która miała premierę w 2013 roku.

Bohaterem filmu jest Dave (Aaron Johnson) nastoletni fan komiksów, który marzy o zostaniu prawdziwym superbohaterem. Z mocnym postanowieniem naprawy świata przybiera pseudonim Kick-Ass, zakłada specjalny strój i maskę a następnie wyrusza w miasto, aby walczyć ze złem. Jest jeden problem: nie ma kompletnie żadnych supermocy. Decyzja zostania superbohaterem jednak zapadła i od tej pory Kick-Ass będzie musiał stawić czoła najniebezpieczniejszym przestępcom. Wkrótce do chłopaka dołącza perfekcyjnie wytrenowana w zabijaniu jedenastoletnia dziewczynka o imieniu Hit Girl oraz szkolący ją w krwawym fachu ojciec – Big Daddy (Nicolas Cage).

Kick-Ass

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter Vaughn opowiedział o procesie powstania Kick-Ass. Oznajmił, że żadne studio nie chciało tego projektu. Udało mu się wprowadzić Brada Pitta na pokład jako producenta, z którym wcześniej mieli okazje współpracować przy filmie Przekręt. Reżyser zastawił własny dom, aby sfinansować film. W tym czasie Vaughn zastanawiał się również nad Pittem w roli Big Daddy’ego, ale pomysł nie doszedł do skutku, ponieważ Pitt dołączył do Quentina Tarantino i jego produkcji Bękarty wojny. Ostatecznie ta rola przypadła Nicolasowi Cage’owi.

Źrodło: screenrant.com