Produkcje Quentina Tarantino zawsze cieszyły się sporym zainteresowaniom wśród widzów, jednak jego eksperyment z 2007 roku zatytułowany Grindhouse był całkowitą klapą w Stanach Zjednoczonych, przynosząc zaledwie 25 milionów dolarów zysku, przy budżecie produkcyjnym w wysokości co najmniej 53 milionów dolarów. Jaki był tego powód? Tarantino postanowił odpowiedzieć na to pytanie.

Jego wypowiedź ukazała się w magazynie Empire, poniżej fragment: