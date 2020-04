Zwiastun serialu ''Trackers'' od Cinemax - adaptacja kryminalnej powieści Deona Meyera 0

Cinemax opublikował pierwszą zapowiedź kryminalnego thrillera 'Trackers' będącego efektem współpracy pomiędzy południowoafrykańską stacją M-Net, a niemieckim kanałem ZDF.

Za produkcję serialu odpowiadają Cobus van den Berg, Tim Theron, Jonathan Drake, Robert Thorogood i Rebecca Fuller-Campbell. Thorogood jest także autorem scenariusza. W serialu występują James Alexander, Rolanda Marais, Ed Stoppard, Sandi Schultz, Brendon Daniels, Trix Vivier, Thapelo Mokoena, Sisanda Henna, Tamer Burjaq i Avital Lvova.

Fabuła serialu opiera się o popularną powieść kryminalną Deona Meyera wydaną w 2011 roku o tym samym tytule. Poznamy trzy zręcznie przeplatające się ze sobą wątki, które rozgrywają się na terenie całej Południowej Afryki, gdzie serial w całości powstał. Kulminacja zdarzeń rozegra się w Kapsztadzie, gdzie dojdzie do brutalnego w skutkach międzynarodowego spisku terrorystycznego, dotyczącego zorganizowanej przestępczości, która zajmuje się przemytem diamentów i kłusownictwem, którego celem jest zagrożony wyginięciem gatunek nosorożca czarnego.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Dajcie znać w komentarzach co o niej sądzicie? Zachęciła Was do sięgnięcia po tą pozycję?

Serial Trackers zadebiutuje 5 czerwca br. o godzinie 22:00 na Cinemax.

Źrodło: tvseriesfinale.com