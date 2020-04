W rzeczywistości sam Kosinski wyjaśnił, że chociaż data premiery została opóźniona, jego zespół ciężko pracował, aby zapewnić zakończenie produkcji zgodnie z pierwotnym planem.

Trzymamy się naszego harmonogramu i kończymy film tak, jakby miał zadebiutować w pierwotnym terminie. Na szczęście jesteśmy w fazie postprodukcji, gdzie pomimo wszystkich ograniczeń dotyczących tego, jak możemy teraz pracować, jestem w stanie kontynuować swoją pracę i ukończyć film. Co jest całkiem niesamowite. Gdybym był w innej fazie projektu, byłoby to trudne. Ale ponieważ jestem na końcu prac, jestem w stanie zrobić wszystko, co muszę, aby to zakończyć. Trzymamy się tego i trzymamy się naszego harmonogramu, kończymy film, a potem czekamy przez sześć miesięcy na premierę. To dobra decyzja, ponieważ jest to film, który ludzie muszą zobaczyć na dużym ekranie. A jeśli nie ma dostępu do kin, to nie chcesz go pokazać. Chcemy, aby było to wspólne doświadczenie na jak największym ekranie. oznajmił Joseph Kosinski