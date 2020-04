Wizualny orgazm w zwiastunie filmu sci-fi "Kosmiczne maszyny" 0

Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna filmu Kosmiczne maszyny. Zapowiada się świetne kino, a według wielu krytyków, seans produkcji dostarcza nam czegoś, czego wcześniej jeszcze nie doświadczyliśmy.

Film był wyświetlany w naszym kraju w grudniu 2019 roku, podczas festiwalu Splat!FilmFest Horror Film Festival. Według organizatorów produkcja to wizualny orgazm – intensywny, oszałamiający i zapierający dech w piersiach. Raphaël Hernandez zabiera widzów w podróż po niezwykłej wizji żywego, pokręconego i przepełnionego wyrazistymi kolorami kosmosu – a wszystko to w tempie dynamicznego teledysku, podlanego ogromną dawką klasycznego retro SF i ozdobionego nieziemskim soundtrackiem. Hernandez zwyczajową kosmiczną pustkę wypełnia pokazem niezwykłej wyobraźni, udowadniając, że każdy zebrany cent przeznaczył na spełnienie swojego mokrego widowiskowego neonowego snu. Pod płaszczykiem fantastycznego science fiction reżyser przemyca całą masę symboliki, sprawiając, że film wciąga nas w ten wysokooktanowy pościg z jeszcze większą siłą.

Opis Filmu

Dwójka galaktycznych zbieraczy złomu podczas polowania na cenny wrak ląduje na pustynnej planecie. Na miejscu natrafiają na ekscentrycznych tubylców czczących maszyny. Kapłanki próbują ocalić zniszczony statek, zapewniając, że jest to żywa istota, którą można jeszcze uratować. Zbieracze nie mają jednak zamiaru z nikim negocjować, tym bardziej gdy w zasięgu ręki znajduje się tak łatwy zysk. Impas próbują przełamać klasyczną metodą pierwszego kontaktu – siłą. Podczas wywołanego zamieszania mężczyźni są świadkami niezwykłego wydarzenia. Odprawiony nad maszyną rytuał sprawia, że statek opuszcza jego dusza, przyjmując postać nagiej kobiety. Tajemnicza manifestacja unosi się nad planetą i rozpoczyna podróż przez kosmos pełen intensywnych kolorów i niezwykłych zjawisk. Zachwyceni i zaintrygowani zbieracze wyruszają w pościg za nią, by odkryć z czym tak naprawdę mają do czynienia

