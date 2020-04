Świetna Emmy Rossum w zwiastunie serialu "Angelyne" 0

Twórcy nowego serwisu NBCUniversal, który nazywa się Peacock, udostępnili pierwszą zapowiedź swojej mini-serii Angelyne. Obejrzymy tutaj historię tytułowej bohaterki, która była znaną amerykańską modelką i aktorką.

Szczyt popularności Angelyne, przypadł na lata 90-te. Zrobiło się o niej głośno po wywieszeniu w Ameryce bilboardów z jej wizerunkiem. Co ciekawe była to jej inicjatywa, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Stała się jedną z pierwszych osób, która była jak to się popularnie mówi "znana… z tego, że jest znana". Nie była znana w Europie, ale w Stanach Zjednoczonych uchodzi niemal za legendę show-biznesu. Jej banery pojawiają się również do dzisiaj. Co ciekawe, mimo, że przez wiele lat twierdziła, że jest z urodzenia Amerykanką, to tak naprawdę po śledztwie The Hollywood Reporter, okazało się, że celebrytka urodziła się w Polsce, a jej rodzice przeżyli Holokaust.

W rolę tytułowej bohaterki wcieli się niesamowita Emmy Rossum, gwiazda serialu Shameless – Niepokorni. Towarzyszy jej Martin Freeman, którego kojarzymy z trylogii Hobbit, a także Charlie Rowe, Scott Connors i Jefferson Hall. Za produkcję odpowiada Sam Esmail, twórca serii Mr. Robot.

