''Dan and Sam'' - Universal pracuje nad ekranizacją komiksu 0

Universal Pictures planuje filmową adaptację graficznej powieści 'Dan and Sam' autorstwa Marka Watsona i Olivera Haruda wydanej w 2015 roku.

Za adaptację odpowie japońska reżyserka Hikari, autorka filmu 37 sekund, który otrzymał nagrodę publiczności na festiwalu filmowym w Berlinie. Autorem scenariusza do nowego filmu będzie Molly Smith Metzler, odpowiedzialna za fabułę do serialu Orange Is the New Black czy Shameless – Niepokorni.

Fabuła graficznej powieści opowiada niezwykle wzruszającą i romantyczną, ale i tragiczną historię pewnego zamożnego małżeństwa mieszkającego w Londynie. Ich szczęście kończy wypadek, wskutek którego Sam umiera na rękach Dana. Jednak nie odchodzi do nieba. Do czasu, aż Dan ponownie się zakocha Sam może powracać do niego w jedną noc w roku, w tą w którą umarła – noc Halloween. Sytuacja ta stawia Dana w bardzo trudnej sytuacji, jest rozdarty pomiędzy dawną miłością, a chęcią powrotu do normalnego życia i możliwością ponownego zakochania się.

Za produkcję filmu odpowiedzą Marc Platt, Adam Siegel, Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger i Rian Cahill, który pełni funkcję producenta wykonawczego.

Źrodło: deadline