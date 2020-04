Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jennifer Lopez może zagrać legendarną Kokainową Matkę Chrzestną w filmie na faktach 0

Już niebawem Jennifer Lopez może zaliczyć kolejną niezwykle ciekawą kreację aktorską w swojej karierze. Latynoska gwiazda może wcielić się w legendarną szefową kolumbijskiego kartelu.

Jennifer Lopez to kandydatka numer jeden do sportretowania na ekranie postaci znanej, jako Griselda Blanco. Kobiet nazywana "Czarną Wdową" lub "Kokainową Matką Chrzestną" stworzyła szlak kokainowy w Miami.i była odpowiedzialna za wiele wojen narkotykowych, które rozgrywały się w tym mieście. Z czasem jej biznes zaczął zalewać całe Stany Zjednoczone, co oznaczało przychody rzędu 80 milionów dolarów miesięcznie.

Jakiś czas temu mówiło się, że Jennifer Lopez oprócz głównej roli może zaliczyć również swój reżyserski debiut. Ostatecznie za kamerą stanie Reed Morano, która ma na swoim koncie chociażby pracę przy serialu Opowieść podręcznej. Ostatnio natomiast reżyserka nakręciła film The Rhythm Section, w którym główną rolę zagrała Blake Lively.

Autorami scenariusza do filmu zatytułowanego "The Godmother" są Terence Winter, który napisał między innymi Wilka z Wall Street oraz Regina Corrado.

To kolejny po Teraz albo nigdy i Ślicznotkach wspólny projekt Jennifer Lopez oraz studia STX Entertainment.

