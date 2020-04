Co będzie motywacją Cheetah do robienia złych rzeczy w "Wonder Woman 1984"? 0

Jak zapewne wiecie w jednym z najbardziej wyczekiwanych blockbusterów tego roku, czyli Wonder Woman 1984, zobaczymy dwóch złoczyńców. Oprócz Pedro Pascara, który sportretuje postać znaną jako Maxwell Lord, na ekranie pojawi się także Cheetah grana przez Kristen Wiig.

Na temat tej drugiej postaci w niedawnym wywiadzie dla Empire opowiadała reżyserka filmu Patty Jenkins. Skupiła się ona na motywacji oraz rzeczach, które pchną Barbarę Ann Minervę do przemiany w czarny charakter o pseudonimie Cheetah.

To co sprawi, że Barbara zmieni się w Cheetah to uczucie, że ona nigdy nie będzie tak dobra, jak Diana. Ona przypomina mi ludzi z bardzo niską pewnością siebie, jest to coś co ich zawsze powstrzymuje. Potem, kiedy zaczną się zmieniać, wyłoni się ta brzydka niechęć do wszystkiego, która narastała przez te wszystkie lata.

mówiła reżyserka

Ze zwiastuna wynika, że początkowo Diana i Barbara zaprzyjaźnia się ze sobą. Ta druga będzie miała romantyczne relacje z postacią Maxwella Lorda, co oczywiście mocno odbije się na jej psychice. Manipulacje mężczyzny oraz przyjaciółka, przy której czuje się gorsza doprowadzą do jej przemiany w arcywroga Wonder Woman.

W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na premierę widowiska.

