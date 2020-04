Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Elephant" - pierwszy projekt Meghan Markle od czasu dołączenia do rodziny królewskiej 0

Meghan Markle po kilku latach od dołączenia do rodziny królewskiej wreszcie wraca do pracy. Na początek w projekcie dokumentalnym zatytułowanym "Elephant", który został zrealizowany dla platformy streamingowej Disney Plus. W dalszej części artykułu znajdziecie szczegóły.

Meghan Markle miała okazję wystąpić w dzisiejszym programie "Good Morning America". Co prawda gwiazda nie usiadła na krześle w studiu, ale nadano specjalnie przygotowany materiał promocyjny, który został nagrany przez Markle i Disneya latem ubiegłego roku.

Jestem naprawdę wdzięczna, że mogłam uczestniczyć w tworzeniu tej historii słoni. Miałam to szczęście doświadczyć życia słoni w praktycznie ich naturalnym środowisku. Kiedy spędzasz czas mając kontakt z nimi i innymi zwierzętami, zdajesz sobie sprawę, że mamy ważną rzecz do zrobienia, aby poprawić ich bezpieczeństwo i ochronę.

oświadczyła Markle

"Elephant" to pierwszy projekt odkąd ona i jej mąż – książę Harry – wycofali się z rodziny królewskiej. Ma to być powrót Meghan Markle do branży telewizyjnej oraz filmowej. Przed ślubem z Harrym była jedną z gwiazd popularnego serialu prawniczego, który w Polsce znamy pod tytułem W garniturach.

Co prawda "Elephant" zadebiutował w serwisie Disneya już w kwietniu, jednak "Good Morning America" zdecydwało się nadać ten klip z racji zbliżającego się Dnia Ziemi (środa). Część zysków związanych z filmem ma być przeznaczona dla "Elephants Without Borders", organizacji bliskiej sercu byłej pary królewskiej, która chroni słonie żyjące w Botswanie.

Źrodło: Variety