#Zostanwdomu z NEXT FILMEM, część 4 0

Pogotowie filmowe NEXT FILM melduje się na posterunku! Oto kolejna porcja polecanych przez dystrybutora tytułów dostępnych w serwisach VOD. Tym razem coś dla fanów produkcji muzycznych oraz widowisk historycznych.

Muzyka ukoi nerwy

Listę pozycji, w których wciągające historie przeplatają się z porywającymi dźwiękami otwiera produkcja Disco Polo. Film w reżyserii Macieja Bochniaka opowiada o szalonych latach dziewięćdziesiątych. Wielkiej transformacji i gorączce złota. Czasach, gdy cała Polska śniła amerykański sen i wierzyła, że tylko dance ma sens. W rolach wschodzących gwiazd disco: Dawid Ogrodnik, Piotr Głowacki, Joanna Kulig i Aleksandra Hamkało, którym towarzyszą Tomasz Kot, Iwona Bielska, Jacek Koman, Janusz Chabior, Juliusz Chrząstowski i Mariusz Drężek.

Film dostępny jest w serwisie Netflix.

Kolejna propozycja to gratka dla fanów musicali. #WszystkoGra, czyli bajkowa opowieść o poszukiwaniu miłości i radości życia, naładuje pozytywną energią widzów w każdym wieku. Największe polskie przeboje w zupełnie nowych aranżacjach, czołowi polscy aktorzy (m.in.: Kinga Preis, Eliza Rycembel, Stanisława Celińska, Sebastian Fabijański) w choreografiach Agustina Egurroli i niezwykle klimatyczne zdjęcia Warszawy pomogą zapomnieć o tym, co dzieje się w realnym świecie.

Śpiewać i tańczyć z gwiazdami polskiego kina można włączając film w serwisie Netflix.

Muzyczne wieczory idealnie uzupełnią seanse filmów:

Polskie gówno, reż. Grzegorz Jankowski – pierwsza komedia, która w bezkompromisowy sposób obnażyła kulisy polskiego przemysłu muzycznego. Film dostępny w serwisie Netflix.

Ikar. Legenda Mietka Kosza, reż. Maciej Pieprzyca – inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewidomego geniusza fortepianu. Film dostępny w serwisach: Player.pl, Vod.pl

Powtórka z historii

Zdalna nauka potrafi wykończyć, dlatego proponujemy edukację w nieco innej formie. Oto lista tytułów, które poruszają, zmuszają do refleksji i pomagają zrozumieć skomplikowaną historię naszej ojczyzny. Powstanie Warszawskie to pierwszy na świecie film fabularny zmontowany w całości z materiałów dokumentalnych. To historia największego zrywu ruchu oporu w okupowanej przez Niemcy hitlerowskie Europie widziana oczami dwóch młodych braci. O wydarzeniach II wojny światowej opowiada również film Kto napisze naszą historię – fabularyzowany dokument o podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego powstały z inicjatywy Emanuela Ringelbluma. Tzw. Archiwum Ringelbluma wpisane zostało na listę UNESCO „Pamięć Świata” jako zabytek światowego dziedzictwa i stanowi jedno z najważniejszych świadectw o zagładzie polskich Żydów. Widzom, których bardziej interesują wydarzenia z początku XX wieku polecamy: Eter Krzysztofa Zanussiego z Jackiem Poniedziałkiem w roli głównej, historię Marszałka, jakiego nie znacie w filmie Piłsudski oraz nakręconego z epickim rozmachem Kamerdynera – inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami historię splątanych losów Polaków, Kaszubów i Niemców.

Filmy historyczne z portfolio NEXFT FILM dostępne są w serwisach: Player, Ipla, Vod.pl, Netflix.