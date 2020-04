"The Batman", "Sopranos", "Shazam 2" i inne premiery przesunięte 0

Warner Bros. Pictures bardzo mocno pozmieniał swój kalendarz nachodzących premier. Wśród nich jest wiele hollywoodzkich superprodukcji, które są wyczekiwane przez fanów.

Najważniejszym filmem z listy, na który będziemy musieli poczekać kilka miesięcy dłużej jest The Batman z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Pierwotnie widowisko o Mrocznym Rycerzu miało trafić na ekrany kin 25 czerwca 2021 roku. Nowa data została ustalona na 1 października 2021 roku.

Kolejnym filmem, który padł ofiarą pandemii koronawirusa jest The Many Saints of Newark, czyli produkcja będąca filmowym prequelem kultowego serialu Rodzina Soprano. Premiera produkcji została przesunięta z 25 września 2020 tego roku na 12 marca 2021 roku.

A to koniec informacji dotyczących zmian w kalendarzu Warner Bros. Pictures. Dwa kolejne komiksowe filmy należące do DCEU będą musiały poczekać nieco dłużej na premierę. Są nimi Flash (nowa data premiery to 2 czerwca 2022 roku) oraz Shazam 2 (nowa data premiery to 1 listopada 2022 roku).

Inne tytuły, które muszą zostać objęte zmianami to dwie wyczekiwane biografie. Pierwsza z nich będzie filmem o życiu Elvisa Presleya w reżyserii Baz Luhrmanna z Austinem Butlerem i Tomem Hanksem w rolach głównych. Film trafi do kin 5 listopada 2021 roku. Drugim filmem, o którym mowa jest produkcja zatytułowana King Richard. Film biograficzny o ojcu dwóch legendarnych tenisistek – Sereny i Venus Williams – zawita na ekranach kin 19 listopada 2021 roku.

Na razie na nowe daty premiery czekają musical In the Heights, animacja Scooby-Doo! i nowy film Jamesa Wana Malignant. Bez zmian pozostaja natomiast Tenet (17 lipca 2020 roku) i Wonder Woman 1984 (14 sierpnia 2020 roku).

Źrodło: Variety