Śnieżny krajobraz na nowym ujęciu z ''Jurassic World: Dominion'' 0

Colin Trevorrow, reżyser pierwszej części z serii Jurassic World, opublikował na swoim Twitterze nowe zdjęcie z planu. Widzimy na nim zupełnie inną scenerię, niż ta do jakiej przyzwyczaiło nas to uniwersum.

fot. materiały prasowe

Przeważnie akcja każdego filmu z serii rozgrywała się w pięknej i tropikalnej dżungli. Jednak jak spojrzymy na poniższe zdjęcie to daleko mu do takiego krajobrazu. Na kamerze widzimy aktorkę Isabellę Sermon, która wciela się w Maise Lockwood, będącą klonem zmarłej córki Benjamina Lockwooda.

Trevorrow swoje zdjęcie opatrzył wpisem, który niestety, ale nie odnosi się do opublikowanego zdjęcia. Zachęca on w nim ludzi pracujących w świecie filmu, telewizji czy rozrywki, do podjęcia wyzwania. Mają oni bez żadnego opisu opublikować w mediach społecznościowych zdjęcie ze swojej pracy.

Jurassic World: Dominion to trzeci film z nowej serii opowiadającej o wielkim parku dinozaurów, w którym dochodzi do poważnych komplikacji, skutkiem czego dinozaury wydostają się na wolność. W obsadzie Dominion powrócą Chris Pratt, Bryce Dallas Howard oraz Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong, Daniella Pineda, Justice Smith i wspomniana wyżej Sermon. Jeśli chodzi o nowe twarze to zobaczymy DeWandę Wise, Mamoudou Athie, Scott Haze i Dichen Lachman. Powrócą także gwiazdy oryginalnej serii tj. Laura Dern, Sam Neill i Jeff Goldblum. Fabuła filmu jak na razie trzymana jest w tajemnicy.

Premiera Jurassic World: Dominion zaplanowana jest na 11 czerwca 2021 roku.

Źrodło: cinemablend.com