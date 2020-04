''Penny Dreadful: City of Angels'' - spin-off ''Domu grozy'' w nowym zwiastunie 0

Showtime opublikowało nową zapowiedź oczekującego na swoją premierę serialu Penny Dreadful: City of Angels. Nazywany jest on kontynuacją Domu grozy, jednak jak mówią sami twórcy fabularnie nie ma on żadnego związku z tamtą produkcją. Pozostał jedynie jego duch. Nowa produkcja przeniesie nas do lat 30. XX wieku i ukaże specyfikę meksykańskiego folkloru.

Poniższy zwiastun rzuca nam nowe światło na intensywnie toczące się walki pomiędzy policją, a meksykańsko-amerykańską społecznością.

Historia rozpocznie się w 1938 roku w Los Angeles. Poznamy meksykańsko-amerykański folklor tamtego okresu, a w centrum rozwijać się będzie konflikt bohaterów z postacią zwaną Santa Muerte oraz z innymi osobami, które utrzymują przymierze z diabłem. Wśród tych złych znajduje się zmiennokształtny demon Magda. Podobnie jak w pierwowzorze rzeczywistość epoki i tło historyczne mieszać będzie się z nadnaturalnymi wątkami i okultyzmem.

Główny bohater to Tiago, detektyw meksykańskiego pochodzenia, który wraz ze swoim partnerem Lewisem zostają uwikłani w epicką historię, której tłem jest makabryczne morderstwo. Mężczyźni zmierzą się z rasizmem, demonami przeszłości oraz kryzysem wiary.

Dom grozy to serial dostępny w Polsce na platformie HBO GO, który doczekał się trzech sezonów. Jego akcja rozgrywała się pod koniec XIX wieku w Londynie. Przez ten czas śledziliśmy barwne losy trzech głównych bohaterów – Vanessy, Ethana i Sir Malcolma, którzy bez ustanku walczyli ze ścigającym ich złem. Produkcja ta stosuje liczne nawiązania do znanych nam w masowej popkulturze postaci z licznych powieści grozy. Występują one tu w jednym miejscu, chodź normalnie nigdy nie miałyby szansy się spotkać.

Premiera serialu już 26 kwietnia br.

Źrodło: comingsoon