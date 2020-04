Neil Gaiman, twórca Sandmana komentuje wieści o wstrzymaniu prac nad serialem 0

Z powodu panującej na świecie pandemii koronawirusa cały świat filmu i telewizji zamarł. Wstrzmane zostały wszystkie większe i mniejsze produkcje. Nie ominęło to również serialu 'Sandman', który powstaje dla platformy Netflix.

Neil Gaiman, twórca jednej z najlepszych powieści graficznych i autor scenariusza do serialu za pośrednictwem platformy Tumblr odpowiedział na pytania fanów dotyczące projektu.

Gaiman potwierdził, iż prace preprodukcyjne zostały tymczasowo wstrzymane. Ujawnił także, iż zanim do tego doszło rozpoczęły się castingi do napisanego już w całości sezonu pierwszego. Zatrudniono reżyserów oraz rozpoczęto prace nad scenografią. Wszystko było już na dobrej drodze do rozpoczęcia etapu produkcji. Jednak Gaiman na przymusowej kwarantannie nie odpoczywa, a wolny czas wykorzystuje na doszlifowanie scenariusza, aby był on najlepszym z możliwych.

Głównym bohaterem Sandmana jest Sen, który w komiksie często przybiera również imię Morfeusza. Jest on personifikacją władcy krainy marzeń sennych, a także jednym z siedmiorga rodzeństwa Nieskończonych, z których każde utożsamia jeden z elementów rzeczywistości: Los, Śmierć, Zniszczenie, Rozpacz, Pożądanie i Malignę, która kiedyś była Marzeniem. Po wyjściu z wieloletniej niewoli Sen postanawia odbudować swoje królestwo i stawić czoła konsekwencjom swoich dawnych postępków.

