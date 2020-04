Faworytka fanów do zagrania roli Ellie uwielbia "The Last of Us" 0

Po ogłoszeniu prac nad serialem telewizyjnym opartym na jednej z najlepszych gier w historii, czyli "The Last of Us", fani szybko rozpoczęli spekulacje na temat ewentualnych decyzji obsadowych producentów. O ile w przypadku Joela kandydatów jest kilku, tak w przypadku Ellie przewija się głównie jedno nazwisko.

Kaitlyn Dever, bo właśnie o niej mowa, miała okazję udzielić wywiadu portalowi Collider. Jednym z tematów rozmowy była gra "The Last of Us".

Słuchaj, niewiele osób o tym wie, ale mówię to teraz – jestem wielką fanką gier. Jestem wielką fanką tej gry wideo. Myślę, że jest to piękna opowieść. To po prostu cudowna narracja i zakochałam się w niej, kiedy się pojawiła.

Trzeba przyznać, że Dever mocno przypomina Ellie pod względem fizycznym, jednak między nimi istnieje spora różnica wieku. Na szczęście dla 23-letniej aktorki magia kina i telewizji może zdziałać cuda i spokojnie pozwolić jej na wcielenie się w nastolatkę. Sama Dever jest świadoma głosu fanów, którzy okrzyknęli ją idealną kandydatką do tej roli.

Oczywiście widziałam wiele rzeczy w sieci na ten temat. Neil Druckmann, pracowałam z nim przy okazji "Uncharted 4". Uważam, że jest on jednym z najmądrzejszych i najsłodszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałam. Nie zamykam tego tematu. Absolutnie chciałabym to zrobić, jednak nie wiem na jakim etapie się to znajduje. Ale tak, kocham "The Last of Us".

"The Last of Us" to arcydzieło będące ekskluzywnym tytułem na konsolę PlayStation, które zadebiutowało w 2013 roku. Akcja rozgrywa się w świecie spustoszonym przez pandemię, przez którą ludzie zmieniają się w krwiożercze bestie. W pewnym momencie losy dwójki bohaterów – mężczyzny o imieniu Joel i młodej dziewczyny Ellie krzyżują się. Ten niecodzienny duet wyrusza w niebezpieczną podróż przez zgliszcza Stanów Zjednoczonych.

Serial na podstawie "The Last of Us" będzie koprodukcją HBO oraz Sony Pictures Television i nowo powstałego studia PlayStation Productions.

