Tańczący Star-Lord utkwił chyba w pamięci każdemu fanowi Kinowego Uniwersum Marvela. Jeśli jesteście fanami tej postaci, a także ścieżki dźwiękowej do filmów o Strażnikach Galaktyki, to James Gunn zaserwował Wam nie lada niespodziankę.

James Gunn niedawno obiecał udostępnić kilka nieużytych utworów z tak zwanego "Awesome Mix", który był namiętnie słuchany przez Star-Lorda w filmach o Strażnikach Galaktyki. Reżyser postanowił opublikować w social mediach playlistę z utworami, które wybierała matka głównego bohatera, czyli Meredith Quill.

Lista z utworami została udostępniona za pośrednictwem platformy Spotify. To właśnie tam znajdziemy utwory z kasety zmarłej matki Petera, które nie znalazły się w żadnym z dwóch pierwszych filmów.