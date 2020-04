Dwayne Johnson wyprodukuje serial o wrestlingu dla HBO 0

Dwayne Johnson ma w planach kontynuować swoją współpracę producencką ze stacją HBO. Aktor, który jest jednym z producentów serialu Gracze, szykuje dla widzów nowy projekt o wrestlingu pt. Tre Cnt (Tre Count). Współproducentką będzie gwiazda serialu HBO pt. Niepewne, Issa Rae oraz Dany Garcia.

Serial koncentruje się na historii Cassiusa Jonesa, robotnika z doków, który wykorzystując odziedziczone pieniądze z polisy na życie, rozkręca własny biznes. Wraz z pomocą miejscowej społeczności i przyjaciół, stworzy on prawdziwe podwórkowe imperium wrestlingu.

Mohamad el Masri (Tu i teraz) został scenarzystą oraz producentem wykonawczym serialu, a Judah Miller producentem wykonawczym oraz showrunnerem. Producentami wykonawczymi zostali również Dwayne Johnson i Dany Garcia.

Zaangażowanie Johnsona wnosi do projektu warstwę autentyczności, ponieważ walczył on jako The Rock w walkach WWE (World Wrestling Entertainment). Dzięki uczestnictwu w zawodach stał się niezwykle sławnym zapaśnikiem, wygrywając liczne mistrzostwa i regularnie występując w głównych płatnych odsłonach.

Źrodło: Variety