Drugi film o Venomie otrzymał tytuł i datę premiery

Studio Sony oficjalnie przesunęło datę premiery drugiej części filmu Venom. Wraz z podaniem tej informacji udostępniony do publicznej wiadomości został także tytuł jaki otrzymała kontynuacja. Szczegóły poniżej.

fot. materiały prasowe

Pierwotnie kontynuacja filmu z 2018 roku zadebiutować miała 2 października 2020 roku. Jednak na produkcję przyjdzie poczekać nam ponad pół roku dłużej. Sony nową datę premiery ustaliło na 25 czerwca 2021 roku. Jeśli zaś chodzi o tytuł to oficjalnie film nosi nazwę Venom: Let There Be Carnage.

Poniżej wpis z Twittera zawierający krótkie video z datą i nowym tytułem filmu.

Za reżyserię drugiej części Venoma odpowiada Andy Serkis, twórca filmu Mowgli: Legenda dżungli. Jest to dla niego pierwsza superbohaterska produkcja, którą wyreżyseruje. W rolę Eddiego Brocka ponownie wcieli się Tom Hardy, a Michelle Williams powróci jako Anne Weying. Nowego antagonistę zagra Woody Harrelson. Wcieli się on w Cletusa Kasadaya aka Carnage, seryjnego mordercę opętanego przez innego symbionta.

Venom opowiada historię ewolucji najbardziej tajemniczej, złożonej i niegodziwej postaci z uniwersum Marvela – Venoma! Dziennikarz Eddie Brock latami próbował zdemaskować niecne działania firmy prowadzonej przez naukowca Carltona Drake’a, aż stało się to jego obsesją i zniszczyło mu karierę oraz związek z Anne. Załamany po stracie pracy i narzeczonej Brock staje się niespodziewanie nosicielem obcego symbionta, za sprawą którego otrzymuje nadzwyczajne super moce. Nieprzewidywalny, mroczny i agresywny Venom przeraża Brocka, ale też inspiruje i kusi nowymi możliwościami. Obaj toczą walkę starając się przejąć kontrolę nad sobą nawzajem, jednocześnie coraz bardziej się ze sobą scalając.

Venom pomimo średnich recenzji od krytyków został pozytywnie oceniony przez fanów Marvelowskich komiksów i stał się kasowym hitem. Przy budżecie 100 mln dolarów zarobił na całym świecie ponad 850 mln.

Źrodło: comingsoon, twitter