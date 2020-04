Zwiastun zwariowanej komedii ''Niewłaściwa Missy'' od Netflixa 0

Lubicie komedie romantyczne od Netflixa? Jeśli tak to platforma ma dla Was nową propozycję. W sieci zadebiutował właśnie oficjalny zwiastun filmu Niewłaściwa Missy, który zobaczyć możecie w dalszej części newsa.

Głównym bohaterem komedii jest Tim Morris, który poznawszy dziewczynę swoich marzeń rzuca się w wir SMS-owego flirtu i zapomina o całym świecie. Kiedy wreszcie zbiera się na odwagę i zaprasza swoją miłość na wspólny wyjazd na Hawaje, okazuje się, że doszło do 'małej' pomyłki. Tim przez przypadek skierował swoje zaproszenie do niej tej Missy. Z tą, którą zaprosił przeżył niegdyś najgorszą randkę w swoim życiu. Czy przypadkowy weekend we dwoje zmieni dotychczasowe życie tej dwójki?

Za reżyserię filmu odpowiada Tyler Spindel, twórca komedii Ojciec roku. W obsadzie aktorskiej znajdują się David Spade (Jeszcze większe dzieci), Lauren Lapkus (Orange Is the New Black), Nick Swardson (Dom bardzo nawiedzony), Sarah Chalke (Przyjaciele z uniwerku), Molly Sims (Wenus i Vegas), Jackie Sandler (Ostatnie wakacje) i Rob Schneider (Nie zadzieraj z fryzjerem). Autorami scenariusza do tej zwariowanej komedii są Chris Pappas oraz Kevin Barnett.

Premiera Niewłaściwej Missy już 13 maja 2020 roku tylko na Netflix. Skusicie się na tą pozycję?

Źrodło: youtube.com