Chris Pine w reboocie filmu ''Święty'' opartego o powieść Lesliego Charterisa

Studio Paramount Pictures pracuje nad rebootem serialu Święty z lat 60 ubiegłego wieku. Nie będzie to pierwsza filmowa wersja tej produkcji. W 1997 roku wyszedł już film o tym samym tytule z Val'em Kilmerem w roli głównej.

fot. materiały prasowe, kadr z filmu 'Wonder Woman 1984'

Fabuła serialu Święty oparta jest na serii powieści Lesliego Charterisa. W głównego bohatera wtedy wcielił się Roger Moore, który później zyskał wielką popularność wcielając się w Jamesa Bonda w filmie Żyj i pozwól umrzeć. Teraz swój kontrakt negocjuje Chris Pine, aktor który w oczekującym na swoją premierę filmie Wonder Woman 1984 wcielił się w postać Steve’a Trevora.

Scenariusz do nowej filmowej adaptacji pisze Seth Grahame-Smith. Funkcję reżysera otrzymał Dexter Fletcher. Główny bohater to Simon Templar, złodziej o dżentelmeńskich manierach, który okrada bogatych kryminalistów. Simon to mistrz kamuflażu, improwizacji, świetnie się broni, a także posługuje wszelkiego rodzaju bronią. Jego przebiegłość powoduje, iż jest nieuchwytny, a jego ’’ofiara’’ trafia za kratki.

Film z lat 90. nie otrzymał zbyt wielu pozytywnych recenzji od krytyków, jednak widzowie przyjęli go bardzo dobrze i osiągnął kasowy sukces. Przy budżecie 68 mln dolarów na całym świecie zarobił około 170 mln. Czy nowa produkcja okaże się lepsza, czas pokaże…

Źrodło: deadline