Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"The Mandalorian" - trzeci sezon serialu dostaje zielone światło od Disneya 0

Fani "Gwiezdnych wojen" i Walta Disneya czekają z niecierpliwością na drugi sezon serialu The Mandalorian. Pomimo tego hollywoodzkie studio zdecydowało się zamówić kolejną serię popularnej produkcji.

Variety donosi, że trzeci sezon serialu The Mandalorian otrzymał od Walta Disneya oficjalne zamówienie. Z informacji wynika, że twórca produkcji, czyli Jon Favreau jest aktualnie "zajęty pisaniem trzeciej serii". Dział kreatywny zajęty jest natomiast tworzeniem konceptów związanych z następnym sezonem. Jak się okazuje trwa to już od kilku tygodni.

Pomimo tego, że The Mandalorian jest serialem, to jego rozmach i wielkość sprawiają, że nie ma co się wstydzić i spokojnie mógłby wejść w szranki z hollywoodzkimi widowiskami. Dlatego też poszczególne serie wymagają znacznego czasu na przygotowania przed rozpoczęciem zdjęć. W związku z pandemią koronawirusa prace zaczęły się dużo wcześniej, ponieważ większość z nich musi być wykonywana zdalnie.

Po sukcesie pierwszej serii, The Mandalorian bardzo szybko otrzymał zamówienie na kolejny sezon i już w pod koniec roku powinniśmy otrzymać nowe odcinki. Premiera drugiej serii przewidziana jest na październik, ale to może ulec zmianie, jeśli nie uda się ukończyć na czas postprodukcji.

Źrodło: Variety