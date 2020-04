Jednym z nich jest reżyser filmu Nie czas umierać. Cary Joji Fukunaga wyjawił, że rozmyślać nad ewentualnym umieszczeniem akcji filmu… w głowie Jamesa Bonda. Z mojego punktu widzenia cieszę się, że pomysł filmowca nie przeszedł i zdecydowano się na coś innego.

Miałem pomysł na to, aby akcja toczyła się w siedzibie złoczyńcy z ostatniego filmu. Jest ta scena, kiedy igły zbliżają się do głowy Jamesa Bonda, które mają sprawić, że wszystko zapomni – później jednak cudownie ucieka. Razem z Léą wysadzają to miejsce i idą ratować resztę dnia. Pomyślałem: "Co jeśli wszystko od drugiego aktu toczyłoby się w jego głowie?".

zastanawia się Cary Joji Fukunaga