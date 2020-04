Festiwal w Wenecji otwiera się na współpracę z Cannes! 0

Z rozmowie z włoską agencją prasową ANSA dyrektor artystyczny festiwalu filmowego w Wenecji, Alberto Barbera ogłosił, iż jest otwarty na współpracę z organizatorami festiwalu w Cannes, którą zainicjował tamtejszy dyrektor Thierry Frémaux.

Według słów Barbery sojusz obu imprez byłby swoistym "znakiem solidarności w świecie kina" podczas ogólnoświatowego kryzysu związanego z pandemią. Festiwal w Cannes pierwotnie odbyć się miał w dniach 12-22 maja. Z oczywistych powodów został przesunięty, jednak póki co nie została ujawniona nowa data tegorocznej edycji.

Interesujące jest to, że zdanie na temat współpracy Barbery jest sprzeczne z tym, co powiedział w poniedziałek Roberto Cicutto, szef grupy Venice Biennale, która nadzoruje wenecki festiwal. Twierdził on bowiem, że Wenecja nie prowadzi żadnych rozmów z Cannes oraz zlekceważył on możliwość współpracy.

Jeśli Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się zgodnie z planem, stanie się pierwszym dużym wydarzeniem filmowym w Europie od czasu pandemii. Wstępnie trwać będzie w dniach 2-12 września, bez wątpienia w cieniu społecznych ograniczeń.

Prawdopodobnie w dalszym ciągu będzie obowiązek noszenia maseczek i zachowywania dystansu między uczestnikami. Bez wątpienia będziemy musieli ograniczyć liczbę osób wpuszczanych do kin, a nawet liczbę akredytacji.

skomentował Barbera

Źrodło: thehollywoodreporter