Film o siostrze Sherlocka Holemsa trafi na Netflixa

Legendary Entertainment, który w tegorocznym kalendarzu premier ma także produkcję takie jak Diuna oraz Godzilla vs. Kong, stoi za filmem przygodowym skupionym wokół nastoletniej siostry Sherlocka Holmesa, Enoli Holmes. Film zamiast trafić do kin pojawi się od razu na platformie streamingowej Netflix.

Film powstał dla studia Legendary, a zdjęcia do niego zakończyły się już we wrześniu 2019 roku. Początkowo miał mieć on kinową premierę (odwołaną z wiadomych przyczyn), a za jego dystrybucję odpowiadać miał Warner Bros., z którym Legendary od lat prowadzi współpracę. Studio wybrało jednak ofertę streamingowego giganta, która w obecnych warunkach wydaję się tą najkorzystniejszą.

Enola Holmes to filmowa adaptacja cyklu powieściowego Nancy Springer, który liczy obecnie 6 tomów. Jego bohaterką jest nastoletnia siostra Sherlocka i Mycrofta Holmesów, która okaże się również bardzo zdolnym detektywem. Dziewczyna postanawia pójść w ślady legendarnego brata i rozwiązywać zagadki kryminalne. Od tej pory wiedzie podwójne życie. Dla ubogich londyńczyków jest niemą Siostrą, a dla bogatszego towarzystwa-Ivy, sekretarką prywatnego detektywa.

Fabuła filmu koncentruje się wokół tajemniczego zniknięcia matki Enoli, które ma miejsce podczas szesnastych urodzin dziewczyny. Początkująca pani detektyw zwraca się do swoich starszych braci o pomoc, ale ci wydają się być bardziej zainteresowani odesłaniem siostry do nauki. Niezrażona Enola na własną rękę udaje się do Londynu, gdzie rozpoczyna własne śledztwo i spotyka całą masę barwnych postaci.

W postać Enoli Holmes wcieliła się, znana z serialu Stranger Things, Millie Bobby Brown. Obok niej w obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak: Henry Cavill, Helena Bonham Carter i Sam Claflin. Za kamerą filmu stanął Harry Bradbeer (Fleabag), a za scenariusz odpowiedzialny jest Jack Thorne (Cudowny chłopak).

Źrodło: thehollywoodreporter