Presunięto premierę 2. sezonu serialu "NOS4A2" 0

Stacja AMC ogłosiła, że 2. sezon serialu NOS4A2 zostanie wyemitowane w późniejszym terminie niż pierwotnie zakładano. Seria jest adaptacją bestsellerowej powieści Joego Hilla z 2013 roku o tym samym tytule.

Akcja sezonu drugiego rozgrywa się osiem lat po wydarzeniach ukazanych w pierwszym sezonie. Vic jeszcze bardziej niż kiedykolwiek chce zniszczyć Manxa, który to w obliczu swojej śmiertelności desperacko chce się na niej zemścić. Za swój cel obiera Wayne’a – ośmioletniego syna Vic.

Premiera drugiego sezonu serialu w AMC i BBC America miała mieć miejsce 1 czerwca br. jednak, dzisiaj ogłoszono, że fani muszą poczekać nieco dłużej, ponieważ dopiero 21 czerwca będzie nam dane obejrzeć 2. sezon. Dodajmy, że składa się będzie z 10 epizodów. Polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Opis

Serial skupia się na Vic McQueen, utalentowanej dziewczynie, która odkrywa w sobie nadnaturalną umiejętność do odnajdywania zagubionych rzeczy. Ten dar sprawia, że wchodzi w drogę nieśmiertelnemu Charliemu Manxowi. Manx to starożytna postać, która posiada nadprzyrodzone moce pozwalające mu żywić się duszami dzieci by zachować wieczną młodość. To, co z nich zostaje, zabiera do Christmaslandu – dziwacznego tworu swojej wyobraźni. Tu codziennie trwa Boże Narodzenie, a bycie smutnym jest wbrew zasadom. Vic stara się pokonać Manxa i uratować jego ofiary, ale sama musi uważać, by nie popaść w obłęd i nie stać się jedną z nich.

Obsada

W głównej obsadzie powracają Ashleigh Cummings i Zachary Quinto, a wspomagają ich m.in. Jahkara Smith, Ólafur Darri Ólafsson, Ebon Moss-Bachrach, Virginia Kull, Jonathan Langdon i Ashley Romans.

Źrodło: amc