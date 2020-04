Nowa produkcja z serii ''Into the Dark'' od Hulu. Zobaczcie zwiastun. 0

Hulu prezentuje nową produkcję grozy należącą do antologicznej serii Into the Dark. Nosi ona tytuł 'Into the Dark: Delivered' i ukaże tragiczny w skutkach Dzień Matki. Poniżej możecie zobaczyć oficjalną zapowiedź.

Główną bohaterką jest kobieta, która przyjeżdza na rekolekcje dla przyszłych matek. Jednak jej wyjazd przybiera nagle nieoczekiwany obrót. Zostaje porwana, budzi się w łańcuchach, jej mąż prawdopodobnie nie żyje, a inna kobieta pragnie zabrać jej dziecko. Zdesperowana zrobi wszystko, aby uchronić swoje maleństwo.

Za reżyserię odpowiada Emmy Tammi, a autorem scenariusza jest Dirk Blackman. W głównych rolach Natalie Paul i Tina Majorino. Oprócz nich w obsadzie są także Michael Cassidy i Micah Parker.

Seria Into the Dark powstaje we współpracy z Blumhouse Television. To niezależne studio telewizyjne należące do Jasona Bluma, producenta specjalizującego się w horrorach. Każdy z należących do tejże serii film inspirowany jest innym świętem zaczerpniętym z amerykańskiej kultury.

Premiera Into the Dark: Delivered 8 maja br. na Hulu.

Mieliście styczność z tą antologiczną serią grozy? Co o niej sądzicie?

