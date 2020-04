Powstanie kolejny serial z uniwersum Gwiezdnych wojen 0

Jak widać uniwersum 'Gwiezdnych wojen' przez najbliższy czas z pewnością nie przestanie się rozrastać. W sieci pojawiły się właśnie informacje o tym, iż Disney+ pracuje nad kolejnym serialem, za który odpowie Leslye Headland – twórczyni wielokrotnie nominowanego do nagród Emmy serialu Netflixa Russian Doll.

fot. materiały prasowe

Headland zajmie się napisaniem scenariusza do nowego projektu Disney+. Otrzymała ona także funkcję showrunnera. Jeśli chodzi o szczegóły fabularne to na razie trzymane są one w ścisłej tajemnicy. Jedyne co wiadomo, to iż nowa produkcja z popularnego uniwersum na zapewnić powiew świeżości dla serii i być mocno zorientowana na kobiety. Z pewnością jego akcja rozegra się w innej osi czasu niż te znane nam z obecnych projektów. Jeśli chodzi o obsadę to castingi jeszcze się nie rozpoczęły.

Jak widać Disney+ mocno koncentruje się w swoich planach na potężnym rozwoju tego uniwersum. Obecnie platforma ta ma na swoim koncie pierwszy aktorski serial ze świata Gwiezdnych wojen – The Mandalorian, który otrzymał już zamówienie na trzeci sezon. W przygotowaniu są także dwa inne seriale: jeden o Cassianie Andorze, a drugi o Obi-Wan Kenobim.

Myślicie, że to dobry pomysł, aby dalej rozwijać to uniwersum?

Źrodło: deadline