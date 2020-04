Evan Daugherty, autor scenariusza do takich filmowych hitów jak Niezgodna czy Królewna Śnieżka i Łowca odpowie za powstanie nowego serialu należącego do gatunku horroru. Będzie on pracował dla nowo powstałej platformy Quibi, przeznaczonej na urządzenia mobilne i zawierającej krótkie formy serialowe, których odcinki nie przekraczają 10 minut.