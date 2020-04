Biografia Whitney Houston zmierza na wielki ekran - scenariusz przygotuje twórca "Bohemian Rhapsody" 0

Kolejna biografia muzycznej ikony trafi na ekran. Film zatytułowany "I Wanna Dance With Somebody" opowie historię wybitnej artystki Whitney Houston.

Scenarzystą filmu został Anthony McCarten, który jest prawdziwym specjalistą od pisania skryptów do filmów biograficznych. W jego filmografii możemy znaleźć takie tytuły, jak Bohemian Rhapsody, Dwóch papieży, Teorię wszystkiego czy Czas mroku. Jak widać są to tytuły, które miały okazję walczyć o najważniejsze nagrody włączając w to Oscary. Czy z "I Wanna Dance With Somebody" będzie podobnie?

W produkcję filmu zaangażowana będzie rodzina zmarłej w 2012 roku piosenkarki. Z pewnością nikt z jej najbliższych nie chce, aby w filmie znalazły się kontrowersyjne momenty z życia rodziny Houston. Co ciekawe w realizację biograficznej produkcji zaangażowany będzie także amerykański producent muzyczny, który odkrył dla świata Whitney Houston – Clive Davis.

Za kamerą stanie Stella Meghie. Na razie nie wiadomo, kto wcieli się w rolę główną, ale można bezpiecznie założyć, że zainteresowanie wśród aktorek będzie ogromne. Czy Wy macie jakąś faworytkę do sportretowania Whitney Houston?

Źrodło: Variety