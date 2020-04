Zmarła nominowana do Oscara Shirley Knight , aktorka znana m.in. ze Słodkiego ptaka młodości (1962) i Ciemności na szczycie schodów (1960) oraz laureatka trzech nagród Emmy. Miała 83 lata, a jej śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych.

Shirley Knight urodziła się w 1936 roku. Karierę aktorską rozpoczęła na deskach teatru, którego nie opuściła, nawet gdy zaczęła grać w filmach. W 1976 roku zdobyła nagrodę Tony za występ w sztuce Kennedy’s Children. Była również laureatką Pucharu Volpiego dla najlepszej aktorki na 28. MFF w Wenecji za rolę w filmie Metro, Anthony'ego Harveya.

Została również dwukrotnie nominowana do Oscara za role aktorskie w Ciemności na szczycie schodów z 1960 roku Delberta Manna oraz w Słodkim ptaku młodości z 1962 roku Richarda Brooksa. Zdobyła trzy nagrody Emmy za seriale: thirtysomething z 1988 roku, Nowojorscy gliniarze z 1995 roku oraz produkcję telewizyjną pt. Świadek oskarżenia również z 1995 roku. Za tę ostatnią została uhonorowana Złotym Globem.

W jej dorobku artystycznym znajduję się również napisany specjalnie dla niej przez Francisa Forda Coppolę Ludzie z deszczu, Britannic w niebezpieczeństwie, Niekończąca się miłość, Diabolique, Lepiej być nie może i Oficer Blart.

Knight była matką dwóch córek, które również związały swoje życie z branżą filmową: aktorki Kaitlin Hopkins oraz scenarzystki Sophie Jacks.