Była gwiazda Świateł stadionów i Nashville, Connie Britton i jej partnerka produkcyjna Elyse Klaits opracowują projekt dokumentalny na podstawie bestsellerowej książki Rebecci Traister pt. "All the Single Ladies: Unmarried Women and the Rise of a Independent Nation", która analizowała, wpływ niezamężnych kobiet na społeczeństwo w historii Stanów Zjednoczonych.