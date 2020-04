Co robić w czasie kwarantanny? Mamy kilka propozycji 0

Kolejne tygodnie mijają, a my ciągle musimy spędzać większość czasu w zaciszu domowym. Zapewne znudziły się Wam już codzienne czynność, dlatego poniżej przestawiamy kilka interesujący nowości dostępnych od zaraz, prosto ze świata filmu, seriali czy komiksów. Mamy nadzieję, że przypadną do gustu.

VOD Filmy

Na początek zapraszamy do sieci i serwisów VOD, gdzie codziennie pojawia się wiele nowości oraz przypominane są kultowe pozycje. Od niedawna dla widzów w naszym kraju dostępne są dwa hity prosto z USA, pierwszym z nich jest Bad Boys for Life, czyli nowa i prawdopodobnie ostania odsłona przygód Mike’a Lowrey’a (Will Smith) i Marcusa Burnetta (Martin Lawrence), którzy wracają, by dać czadu! Tym razem muszą powstrzymać mordercę czającego się na ich życie. Drugą pozycją jest Bloodshot, opowiadający historię, Raya Garrisona, żołnierza, który zginął podczas akcji i został przywrócony do życia przez korporację RST jako super-człowiek. W głównej roli król kina akcji Vin Diesel.

Seriale

Od niedawna na HBO pojawiają się kolejny epizody 2. sezonu Co robimy w ukryciu. Serialu, którego akcja toczy się na Staten Island, gdzie w jednej z willi od ponad stu lat mieszka trójka wampirów. Za pomocą kamery vérité śledzimy ich codzienne życie. Twórcami serii są niesamowici Taika Waititi oraz Jemaine Clement. Drugim serialem jest świeżo dostępny na Netfixie 2. sezon After Life, intrygujący twór Ricky'ego Gervais, którego bohaterem jest dziennikarz próbujący pogodzić się ze śmiercią żony.

Komiksy

Tutaj skupmy się na wydawnictwach, których bohaterowie już od dłuższego czasu zagościli na dużym i małym ekranie. Pierwszą pozycją jest "Batman Metal. Batman, Który się Śmieje" – Mroczny Rycerz stawił czoło drużynie składającej się z koszmarnych wersji samego siebie. Każda z postaci przybyła z innego świata mrocznego multiwersum, w których Batman w jakiś sposób zboczył z superbohaterskiej ścieżki. Większość koszmarnych Batmanów zginęła, ale pozostał jeden wyjątkowy. Batman, Który się Śmieje. To Bruce Wayne, który stał się Jokerem. Drugą pozycją jest wydawnictwo, którego tytuł od razu brzmi zachęcająco – "Deadpool. Deadpool w kosmosie" – Wade Wilson leci w kosmos! Nie przewidział jednak, że jego wyprawa wzbudzi panikę jak Wszechświat długi i szeroki. W rezultacie kosmicznego nieporozumienia Wade będzie musiał stawić czoło nie tylko asgardzkim wojom, Korpusowi Nova i straszliwym Brood, ale też samemu Kolekcjonerowi!

DVD/Blu-ray

Na nośniki cyfrowe niedawno trafiła animacja Kraina lodu 2. Twórcy tym razem opowiadają historię Elsy, która zaczyna słyszeć tajemniczy głos z Zaklętej Puszczy, zagrażającej bezpieczeństwu królestwa. By zrozumieć jego znaczenie oraz uratować Arendale decyduje się na niebezpieczną wyprawę. Do sklepów zawitała również francuski dramat z pozytywnym przesłaniem Nadzwyczajni – Historia dwóch mężczyzn, wychowawców dzieci i młodzieży z autyzmem. Jak opisuje to nasza recenzentka – "Zwyczajnie o czynach nadzwyczajnych. Bez słowa bohater o bohaterach. Ekstrakt z życia i powikłań z nim związanych z zaangażowaniem i ofensywną postawą wobec problemu stygmatyzacji".