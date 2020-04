Przypomnijmy, że kultowy film akcji pojawił się na ekranach w 1985 roku. Jego bohaterem jest były żołnierz sił specjalnych, który wiedzie teraz spokojne życie w górach, wychowując przy tym córkę. Ich spokój zakłóca grupa najemników, która porywa dziewczynkę i zmusza głównego bohatera do wykonania samobójczej misji. Arnold oczywiście się buntuje i wyrusza na pomoc córce. Produkcja z pozoru banalna, stała się po pewnym czasie jedną z obowiązkowych pozycji każdego fana gatunku, nie dziwi więc fakt, że próbowano powrócić do tematu.

Vernon Wells

Wells ujawnił w wywiadzie dla Forbesa, że ​​odbył rozmowę o prequelu przywracającym postacie Johna Matrixa i Bennetta.