Zwiastun "Można panikować" - polskiego dokumentu o zmianach klimatu

Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi dokumentu Można panikować, będącego swego typu refleksją na temat zmian klimatycznych, które są coraz bardziej alarmujące. Co ciekawe, tym razem możemy obejrzeć jak zmiany wpływają na nasz kraj i zobaczyć co jesteśmy w stanie z tym zrobić.

Można panikować to przepełniony nostalgią portret 62-letniego fizyka atmosferycznego, prof. Szymona Malinowskiego, dyrektora Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor zajmuje się zjawiskami prowadzającymi do zmian klimatycznych i od lat ostrzega o nadchodzącym zagrożeniu. Szymon, który przez całe życie zawodowe edukuje innych, jest ukazany w momencie kiedy musi poradzić sobie z osobistą tragedią, która skłania go do oceny dokonań życia.

Boję się, że jestem przedstawicielem ostatniego pokolenia, które doświadczyło stabilnego klimatu. mówi w zwiastunie filmu prof. Malinowski

Film będzie dostępny od 1 do 7 czerwca 2020 na kanale YouTube Ramsey United. Za produkcję i reżyserię odpowiada Jonathan L. Ramsey amerykański autor filmów dokumentalnych z Warszawy, twórcy m.in. Smog Wars i Living with Warsaw.

Źrodło: Ramsey United