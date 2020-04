Warner Bros. Pictures pewne premier filmów "Tenet" i "Wonder Woman 1984"

Warner Bros. Pictures na ten moment nie ma zamiaru przesuwać premiery kolejnego widowiska Christophera Nolana. Tenet wejdzie do kin zgodnie z planem.

W ostatnich tygodniach sporo dzieje się w kalendarzach premier wielkich hollywoodzkich wytwórni. Mimo wszystko włodarze Warner Bros. Pictures pozostają nieugięci w sprawie wejścia do kin filmu Tenet, który jest nową propozycją od Christophera Nolana. Podobnie sytuacja wygląda z superprodukcją Wonder Woman 1984. W związku z tym CEO wytwórni Ann Sarnoff wydała specjalne oświadczenie:

Jesteśmy podekscytowani i zaangażowani w wypuszczenie filmu "Tenet" tego lata do kin lub w innym terminie, w którym kina zostaną otwarte filmu. Wspieramy kinowe doświadczenie oraz naszych partnerów, jesteśmy przekonani, że nasze tytuły takie jak "Tenet" czy "Wonder Woman 1984" są dokładnie tymi, dzięki, którym ludzie chętnie powrócą do kin.