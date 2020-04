TOP10 seriali i produkcji telewizyjnych, które James Gunn nazywa niedocenianymi 0

James Gunn z racji swojej filmografii jest uważany za zaufanego doradcę, jeśli chodzi o filmy i seriale, które warto nadrobić. Filmowiec opublikował listę dziesięciu – jego zdaniem – najbardziej niedocenianych produkcji telewizyjnych w XXI wieku. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tą listą.

Poniżej znajdziecie tytuły, które warto nadrobić wg Jamesa Gunna.

Emerytowany zawodnik MMA, który obecnie pracuje jako trener, musi borykać się z problemami życia codziennego oraz zawodowego. W roli głównej Frank Grillo.

Cyniczna i zła produkcja animowana, która w absurdalny sposób parodiuje klasyczne edukacyjne programy PBS z lat 70.

Akcja serialu rozgrywa się na angielskiej prowincji, gdzie przemoc stała się częścią krajobrazu, twarde narkotyki można znaleźć o wiele łatwiej niż porządną pracę, a śledztwa prowadzi tyleż uparta co skuteczna policjantka Catherine Cawood.

Aby uniemożliwić Iranowi zdobycie technologi jądrowej, oficer wywiadu, John Tavner, musi pominąć wszystkie protokoły bezpieczeństwa i przyjąć niebezpieczną "nieoficjalną pracę pod przykrywką" – jako pracownik średniego szczebla w środkowowschodniej firmie wiertniczej.

Grupa aktorów przenosi się do Los Angeles, aby zrobić karierę w dużym mieście, jednak ostatecznie rozpoczyna pracę jako firma cateringowa.

Po zastrzeleniu zabójcy na usługach kartelu narkotykowego z Miami, zastępca szeryfa Raylan Givens (Olyphant) zostaje przeniesiony do swego rodzinnego miasteczka Harlan County, w stanie Kentucky. Nie trzeba długo czekać, by na jego drodze, w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach pojawili się ludzie, których zostawił w mieście. Nowa posada Givensa, polegająca na tropieniu uciekinierów z więzienia, oszustów i skorumpowanego miejscowego szeryfa jeszcze nigdy nie była tak pracochłonna.

Oprócz wyżej wymienionych seriali na liście są również reality-show "The Joe Schmo Show" oraz dokumenty "The Vice Guide to Everything", "First Person" i "Karachi Kops".

Co sądzicie o tych propozycjach?

