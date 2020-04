Gwiazda "Deadpoola 2" może zagrać główną rolę w 3. sezonie "Altered Carbon" 0

Jedną z fajniejszych rzeczy związanych z serialem Altered Carbon jest fakt, iż główny bohaterem opowieści, czyli Takeshi Kovacs może zmieniać swoją tożsamość. Dzięki temu w każdej serii możemy zobaczyć inną gwiazdę na ekranie.

W pierwszym sezonie serialu główną rolę zagrał Joel Kinnaman, który następnie zastał zastąpiony przez Anthony'ego Mackiego. W kolejnej odsłonie Altered Carbon główną rolę może zagrać kobieta. Podobno faworytką jest Zazie Beetz, którą mozemy kojarzyć z takich hitowych filmów, jak Deadpool 2 czy Joker.

Na pewno byłby to powiew świeżości dla serialu i pokazanie historii z perspektywy innej płci mogłoby być naprawdę interesujące. A Wy co myślicie o pomyśle obsadzenia w głównej roli Zazie Beetz?

Oparty na cyberpunkowej powieści Richarda K. Morgana "Modyfikowany węgiel" to rozgrywająca się w odległej przyszłości opowieść o morderstwie, miłości, seksie i zdradzie. Technologia odmieniła społeczeństwo: ludzka świadomość może być zapisana w postaci cyfrowej i przegrywana z jednego ciała do drugiego. Śmierć przestała być ostateczna. Takeshi Kovacs to ostatni żołnierz Korpusu Emisariuszy – elitarnego międzygalaktycznego oddziału wojowników, którego pozostali członkowie polegli w powstaniu przeciwko nowemu porządkowi na świecie. Kovacs, którego umysł uwięziono na kilkaset lat, dostaje szansę na powrót do życia od najbogatszego człowieka na świecie – Laurensa Bancrofta. W zamian musi znaleźć zabójcę… samego Bancrofta.

Źrodło: We Got This Covered