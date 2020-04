Idris Elba kandydatem do zagrania Hadesa w aktorskim "Herkulesie" 0

Walt Disney na razie nie ma zamiaru zaprzestawać tworzenia filmów aktorskich opartych na swoich klasycznych animacjach. Jeśli mielibyśmy znaleźć jeden tytuł, który nadaje się do tego idealnie, to z pewnością byłby to Herkules. Dzisiaj mamy dla Was nowe informacje na temat tego projektu.

Włodarze Domu Myszki Miki zabierają się do realizacji filmu o Herkulesie. Podobno projekt jest już na wczesnym etapie rozwoju i powoli zaczynają się przymiarki dotyczące aktorów, którzy mogliby pojawić się na ekranie. Jednym z kandydatów do zagrania w aktorskiej wersji Herkulesa jest Idris Elba. Ten świetny brytyjski aktor miałby sportretować postać czarnego charakteru, czyli Hadesa. Dla wielu fanów filmu animowanego z lat 90. jest to ulubieniec i na pewno przed Elbą byłoby trudne zadanie, żeby sprostać oczekiwaniom widzów.

Warto jednak przypomnieć, że Elba nie jest jedynym aktorem, którego nazwisko łączone jest z zagraniem Hadesa. Drugim kandydatem Walta Disneya jest Benedict Cumberbatch. Którego z tych panów wolelibyście w roli ekranowego złoczyńcy?

Jeśli chodzi o bohatera tytułowego, to tutaj przewinęły się takie nazwiska jak Alexander Skarsgard czy Alexander Ludwig. Z rolą Megary łączono natomiast Amber Heard, ale z racji ostatnich problemów wizerunkowych ciężko uwierzyć, żeby Walt Disney dał jej szansę.

