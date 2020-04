Oryginalną wersję nakręcił Mark L. Lester w oparciu o powieść autorstwa Stephena Kinga. Film opowiadał historię rządowych naukowców przeprowadzających na grupie ochotników eksperymenty z tajemniczą substancją. W jego wyniku większość z nich ginie, a kilku ocalałych zyskuje niezwykłe umiejętności. Nie chcąc stać się królikiem doświadczalnym Andy, wraz z żoną i córką ucieka i zaczyna się ukrywać. Po latach agenci wpadają na ich trop i próbują złapać. Przyparci do muru Andy i jego córka Charlene zaczynają wykorzystywać swoje zdolności, a są one naprawdę ogromne. W głównych rolach zagrali David Keith, Drew Barrymore oraz Heather Locklear.

Scott Teems (The Quarry) w wywiadzie ujawnił, że prace nad nową wersją filmu rozpoczną się jeszcze w tym roku.