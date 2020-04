Zwiastun dramatu ''Castle in the Ground'' z Neve Campbell, aktorką z serii ''Krzyk'' 0

Firma Gravitas Ventures odpowiedzialna za dystrybucje filmów wydała właśnie zwiastun dramatu 'Castle in the Ground' z aktorką Neve Campbell znaną z serii horrorów pt. Krzyk. Produkcja utrzymana jest w dość posępnym klimacie i opowiada o wyniszczającym w skutkach uzależnieniu od narkotyków.

fot. materiały prasowe

W filmie oprócz Campbell występują także Alex Wolff, Imogen Poots, Keir Gilchrist i Tom Cullen. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Joey Klein.

Głównym bohaterem dramatu jest niepotrafiący radzić sobie ze swoim życiem nastolatek, który zafascynowany bujnym życiem, jakie prowadzi jego charyzmatyczna sąsiadka, zaprzyjaźnia się z nią. Dziewczyna skrywa jednak pewną tajemnicę, jest bowiem uzależniona od narkotyków i właśnie wplątała się w szemrany interes. Czy chłopakowi uda się ją uratować samemu nie wpadając w nie lada kłopoty?

Poniżej wspomniany zwiastun oraz plakat promujący film.

Premiera Castle in the Ground odbędzie się 15 maja br. Od tego dnia film ten dostępny będzie w amerykańskich serwisach VOD. Jak na razie nie wiadomo kiedy trafi do Polski. Warto wspomnieć, iż dramat ten zadebiutował w zeszłym roku na Festiwalu Filmowym w Toronto, otrzymując nominację w kategorii najlepszy film kanadyjski.

Źrodło: comingsoon