Jonny Campbell reżyserem ''Cold Storage'' powieści od scenarzysty ''Parku Jurajskiego'' 0

David Koepp znany jako scenarzysta Parku Jurajskiego w zeszłym roku opublikował swoją pierwszą powieść zatytułowaną Cold Storage. Przechowalnia śmierci. Jeszcze przed jej premierą wielkie studia z Hollywood rozpoczęły walkę o prawa do jej sfilmowania. Ostatecznie prawa otrzymał Paramount Pictures. Teraz produkcja znalazła także reżysera.

Za kamerą adaptacji stanie Jonny Campbell. Na swoim koncie ma on prace nad serialem Westworld, Doctor Who czy Drakula. Autorem scenariusza jest sam Koepp, który już rozpoczął jego pisanie. Jak na razie z powodu panującej na świecie pandemii koronawirusa rozpoczęcie prac na planie jest niemożliwe, dlatego też nie ustalono jeszcze daty rozpoczęcia produkcji.

Powieść Cold Storage. Przechowalnia śmierci to trzymający w napięciu thriller z elementem sci-fi. Główny bohater to agent Pentagonu zajmujący się sprawami bezpieczeństwa narodowego i bioterroryzmem – Roberto Diaz. Pewnego razu wysłany zostaje na misję zbadania podejrzanego biochemicznego ataku. Okazuje się, że napastnikiem jest nieznany do tej pory organizm posiadający wyjątkową zdolność do mutacji. Jego siła rażenia zagraża życiu na Ziemi. Diaz, aby nie dopuścić do globalnej katastrofy, ukrywa próbki w podziemnej chłodni pod starym magazynem wojskowym. Po latach trwania w zamknięciu organizmowi udaje się jednak wydostać na zewnątrz, gdzie rozpoczyna zbierać swoje krwawe żniwo. W pierwszej kolejności zagrożeni są niczego nieświadomi strażnicy dawnego obiektu wojskowego: Naomi Williams – samotna matka i Travis Meacham – były skazaniec. Jedyną osobą, która wie, jak powstrzymać zarazę, jest emerytowany już agent Diaz. Wszyscy troje stają przed ryzykownym wyzwaniem. Ich jedyną bronią są łut szczęścia, odwaga oraz czarne poczucie humoru.

Źrodło: slashfilm.com