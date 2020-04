Reżyser ''Zombie express'' pracuje nad nowym serialem dla Netflixa 0

Sang-ho Yeon, reżyser hitowego koreańskiego horroru Zombie express kontynuuje swoją współpracę z Netflixem. Tym razem jednak nie chodzi o umieszczenie na platformie swojej produkcji, a stworzenie jej dla tego serwisu od podstaw.

fot. materiały prasowe

Yeon ma w planach opracowanie serii noszącej roboczy tytuł Hellbound. Oczywiście produkcja ta należeć ma do gatunku horroru. Jej fabuła oparta zostanie o cyfrowy komiks (webtoon) zatytułowany Hell. Poznamy historię przetrwania ludzi w społecznym chaosie, jaki wywołało pojawienie się na świecie grupy nadprzyrodzonych istot. Zmieniły one życie wszelkich społeczeństw w piekło. W wyniku tego kryzysu powstaje religijna grupa, która zamiast użalać się nad sobą traktuje zaistniałą sytuację jako wolę boską. To intensywna i pełna emocji opowieść o ludziach, którzy dzięki swojej sile, nie fizycznej, a psychicznej, są w stanie przetrwać, nawet w najgorszych warunkach.

Reżyser Zombie express przy tworzeniu scenariusza współpracować ma z Coi Gyu-seokiem, który pracował już nad realizacją webtoonu Songgot. Na jego podstawie powstał serial z 2015 roku o tym samym tytule. Za produkcję serialu Hellbound odpowie koreańskie studio Lezhin.

Źrodło: comingsoon