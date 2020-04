Ryan Reynolds odbędzie podróż w czasie w nowym filmie reżysera ''Free Guy'' 0

Po tegorocznej komedii Free Guy, aktor Ryan Reynolds ponownie połączy swoje siły z reżyserem Shawnem Levy'm. Ich nowym wspólnym projektem będzie film z gatunku sci-fi traktujący o podróżach w czasie.

fot. materiały prasowe

Film jak na razie nie ma jeszcze swojego oficjalnego tytułu. Powstaje on pod roboczą nazwą Our Name is Adam. Za scenariusz odpowiada Jonathan Tropper, który już wcześniej współpracował z Levy’m przy dramacie Powiedzmy sobie wszystko. Tropper wprowadzi własne poprawki do już powstałego wcześniej scenariusza autorstwa T.S. Nowlina, bowiem projekt ten był już osiem lat temu na etapie rozwoju, jednak wtedy nic z niego nie wyszło. Do głównej roli wtedy przymierzany był Tom Cruise.

Reynolds wcieli się w bohatera, który będzie zmuszony cofnąć się w czasie, aby pomóc samemu sobie mającemu wtedy tylko 13 lat. W przeszłości spotka swojego nieżyjącego już ojca, który w tamtej chwili ma tyle samo lat co on teraz.

Za produkcję tego projektu odpowiadać ma Levy, Reynolds oraz David Ellison z Skydance Productions, Dana Goldberg i Don Granger. Jak na razie nie znana jest nawet przybliżona data premiery filmu. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się pod koniec roku.

Najbliższą produkcją będącą owocem współpracy wspomnianej dwójki będzie komedia akcji Free Guy, której premiera z tegorocznego lata przełożona została na 11 grudnia 2020 roku.

Źrodło: deadline