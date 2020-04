Genevieve O'Reilly powraca do roli Mon Mothmy w serialu o Cassianie Andorze 0

fot. materiały prasowe

Co ciekawe O’Reilly powróci do swojej roli Mon Mothmy. W senatorkę Chandrilli wcieliła się we wspomnianym wyżej filmie. Jeśli chodzi zaś o Gough to szczegóły odnoszące się do postaci jaką zagra na razie trzymane są w tajemnicy.

W aktorskiej obsadzie serialu są także Kyle Soller, Stellan Skarsgård, Alan Tudyk powracający jako droid K-2SO i Diego Luna, który ponownie wcieli się w Cassiana Andora.

Serial jeszcze nie ma oficjalnego tytułu, wiadomo jednak, że na jego czele stoi Stephen Schiff. Za scenariusz odpowiada Tony Gilroy, który miał już do czynienia z postacią Andora przy okazji pisania skryptu do Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Gilroy ma także wyreżyserować kilka odcinków serialu.

Serial, który trafi na platformę Disney+ opowie o rebelianckim szpiegu, który w początkowych latach Rebelii wykradł plany Gwiazdy Śmierci. Produkcja opisywana jest jako szpiegowski thriller pełen zagadek i śmiałych misji mających na celu przywrócenie nadziei galaktyce będącej w cieniu bezwzględnego Imperium.

Źrodło: comingsoon