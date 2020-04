Scenariusz do kontynuacji ''Szczurów z supermarketu'' nareszcie ukończony 0

O powstaniu kontynuacji kultowej w niektórych kręgach komedii Szczury z supermarketu słychać już od kilku lat, jednak jak do tej pory nie były to żadne konkretne informacje. Teraz na swoim profilu na Instagramie, Kevin Smith reżyser i scenarzysta oryginału, opublikował wpis informujący o zakończeniu pisania scenariusza do sequela.

fot. materiały prasowe

Kontynuacja komedii nosi tytuł Twillight of the Mallrats. Jak mówi sam Smith to właśnie kwarantanna przyczyniła się do tego, iż wreszcie udało mu się skończyć pisanie tego scenariusza. Na 98 stronach zawarte jest mnóstwo pozbawionych hamulców oraz sentymentalnych, słodkich, a zarazem głupich historii, które z pewnością przypadną do gustu fanom pierwszej części.

Z pewnością zanim dojdzie do rozpoczęcia zdjęć minie jeszcze dużo czasu. Główną przeszkodą jest panująca na świecie pandemia koronawirusa, ale także inne zobowiązania Smitha, który aktualnie pracuje jeszcze nad scenariuszem do trzeciej części filmu Clerks – Sprzedawcy.

Szczury z supermarketu swoją premierę miały 25 lat temu, a więc dość długo przyszło czekać nam na kontynuację. Zrobienie jej po tak długim czasie jest również nie lada wyzwaniem dla osób odpowiedzialnym za scenariusz i produkcję. Film ten opowiadał historię dwójki próżniaków – T.S. i Brodiego, którzy są najlepszymi kumplami, razem chodzą na imprezy, razem podrywają dziewczyny. Jednym słowem znają się jak łyse konie. I właśnie obaj młodzieńcy zostają porzuceni przez swoje sympatie, które szukają szczęścia w ramionach innych mężczyzn, którzy są bardziej odpowiedzialni i ułożeni. T.S i Brodie postanawiają wzajemnie się pocieszyć, zabawiając się w pobliskim supermarkecie. Niespodziewanie spotykają tam swoje byłe dziewczyny. Postanawiają je odzyskać. Z pomocą przychodzą im dwaj przezabawni przestępcy: Cichy Bob i Jay.

W kontynuacji powrócić ma postać pana Svenninga, w tej roli ponownie Michael Rooker. Jeśli zaś chodzi o postacie Brodie Bruce, Rane, Williama, Gwen, Brandi, T.S., Tricii, La Fours, Jay’a i Cichego Boba to pojawią się one w sequelu, ale nie wiadomo jeszcze czy wcielą się w nie Ci sami aktorzy co w oryginalnym filmie. W obsadzie jest także Bruce Campbell, który zagra nowego bohatera.

Źrodło: screenrant.com